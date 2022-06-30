هذه شروط هند القحطاني للزواج من ابنها معاذ.. أمريكية أم سعودية!

لفت ابن مشهورة السناب شات السعودية، هند القحطاني ، الأنظار إليه بسبب التغيُّر الجذري الذي طرأ على شكله بعد فقدانه 20 كيلو غرامًا من وزنه.

وكشفت هند القحطاني أن ابنها الأكبر "معاذ" أجرى عملية تكميم معدة بعد محاولاتها هي ووالده والطبيب بإقناعه، حيث تعد المرة الثانية التي يجريها، فقد أجراها لأول مرة بعمر الـ11عامًا بسبب سمنته المفرطة، وبعمر الـ15 عاد لتناول الطعام بشكل اعتيادي، لذلك زاد وزنه بشكل كبير.

وفي عام 2022 الجاري، خضع معاذ لعملية أخرى، وتمكن منذ ذلك الحين من خسارة 20 كيلو غرامًا، ويطمح لخسارة 10 كيلوغرامات أخرى؛ كي يتناسب وزنه مع طوله الذي يصل إلى 185 سم.

وكانت القحطاني قد كشفت عن وجه ابنها بصورة شاركتها عبر حسابها على "سناب شات" علَّقت عليها: "معاذ مررره نحف وتغيَّر.. لو يدري اني وريتكم صوته يزعل يبغى يفاجئكم بسنابه بعدين.. لا تعلمونه".

ويبدو أن وسامة "معاذ" جذبت أعين العازبات إليه، إلَّا أن القحطاني وضعت شرطًا غريبًا للزواج من ابنها؛ فقد أشارت إلى أن من تريد الارتباط بابنها لا بد أن تساعده على المذاكرة، وكتبت في منشور شاركته على سناب شات: "لي تبي تتزوج ولدي تساعده في المذاكرة".

وأوضحت أن ابنها كامل مما جميعه، فهو يمتلك شقة، كما أنها لا تريد أن يعيش معها، بل ترغب أن يستقل بعيدًا.

ولفتت القحطاني إلى أنها رغم رغبتها بأن يتزوج ابنها سعودية، إلَّا أنها تعتقد أنه سيتزوج أمريكية.



