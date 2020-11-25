هذه هي حبيبة مهند الحمدي التي شغلت بال المعجبين..وتصريح منه يثير غضب الجمهور!

الممثل السعودي مهند الحمدي كان قد تصدر حديث الصفحات الفنية منذ عدة أيام بعد أن شارك صورة لحبيبته وهو يحتضنها وأرفقها بتعليق "أنتي وفقط وأنتي".

لم يكن وجه الفتاة واضحاً في الصورة مما أثار التساؤلات حول هوية هذه الفتاة واستبعد الجمهور أن تكون زميلته في التمثيل "نور الغندور" التي حقق معها نجاح كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال مشاركتهما عدة مسلسلات من بينها "جُمان، دفعة القاهرة، ودفعة بيروت".

وفي ذات الفترة التي شارك فيها مهند الصورة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صُور للفاشنيستا "فرح مراد" برفقته وكانا قريبين من بعضهما أو بالأحرى كانا متعانقين بطريقة توحي أنهما على علاقة.

وحاولت فرح مراد بدورها نفي الأخبار المتداولة عن طريق مشاركة فيديو لـ مهند من أحدث مقابلة وأرفقتها بتعليق "ونحنا بنحبك أخ مهند".

من نفس المقابلة التي ظهر فيها مهند فقد أطلق تصريح مثير للجدل دفع الجمهور لمهاجمته والسخرية منه، حيث قال: "اذا تحبيني على شان شكلي طز..أما تحبيني عشان شكلي وعشاني أنا كشخص أهلا وسهلا"!

الجمهور بدوره سخر من تصريح مهند وكان من بين التعليقات "هو انت منيلك شكل جنك ماعون مضلع".."الثقه الي الله يحرمنا منها"، وكتب آخر "ع أساس تو يعني شكلك حلو".

يذكر أن مهند تعرض لانتكاسة محزنة إثر وفاة والده في اليوم الذي أعلن فيه إرتباطه وشارك الخبر الحزين بتغريدة جاء فيها: "فارقتنا يا أبي ولن تفارق قلبي ابدا واعلم تماما مدى فخرك وانا آت لك بخبر ارتباطي بنفس اليوم الذي رحلت فيه وكنت اعلم بكمية الفرح الذي ستملي وجهك ، شكرا يا الله على حكمتك وانك تجعلني كل يوم اقوى بك".

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