هكذا احتفلت الأخوات شيحة بعيد ميلاد أصغرهن (مايا)...

احتفلت النجمة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى (مايا) والتي اشتهرت بدور الفتاة الصغيرة في فيلم (أسرار البنات)، ونشرت هنا مجموعة صور وفيديو يجمعهما عبر حسابها بموقع (انستجرام)، مصحوبة بتعليق :(عيد ميلاد سعيد لأختي الصغيرة ميويا.. أنتي أكثر بكثير مما تراه العين ..أحبك دائما وإلى الأبد).

وردت مايا علي تهنئة شقيقتها قائلة :( أحبك يا هنونة أحلى أخت.. لا أستطيع أن أقول ما يكفي لكلماتك الجميلة)، حسب موقع اليوم السابع.

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ومن جانبها حرصت الفنانة حلا شيحة على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها عبر خاصية (ستوري) بحسابها بموقع (انستجرام)، ونشرت صورة لها مصحوبة بتهنئة تقول بها :(عيد ميلاد سعيد مايا).

يذكر أن مايا شيحة، تزوجت من خارج الوسط الفنى منذ سنوات وأنجبت ابنتيها جودى وجليلة، وكانت الفنانة المعتزلة شاركت في بطولة فيلم (أسرار البنات) عام 2001، مع شريف رمزي وحسن حسني ودلال عبدالعزيز.