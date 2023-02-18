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هكذا احتفلت داليا البحيري بعيد ميلاد (كوكي)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 18 شباط / فبراير 2023 - 03:20
داليا البحيري
داليا البحيري

احتفلت الفنانة داليا البحيري بعيد ميلاد ابنتها قسمت، و نشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصوروالفيديوهات (انستغرام)، و أرفقتها بالتعليق التالي:(قبل 14 عامًا ، ظهرت زاوية حقيقية في حياتي وهبني الله أعظم هدية على الإطلاق، الله يحميك ويحفظك بأمان في كل خطوة في طريقك ... أحبك إلى ما لا نهاية كل شئ أسعد أعياد الميلاد كوكي).

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و فنيا، تخوض الفنانة داليا البحيري تجربة الغناء لأول مرة في مسرحية (سيدتي أنا)، وشكرت داليا البحيري، الموسيقار محمود طلعت وأيضاً الفنان محسن رزق، بعد مساعدتها في تلك التجربة وعبرت عن سعادتها بخوض تجربة الغناء خلال أحداث المسرحية.

مسرحية (سيدتي أنا) بطولة الفنانين داليا البحيري، نضال الشافعي د، ولبنى عبد العزيز،و العرض من إعداد وإخراج محسن رزق.

 

كلمات دالة:داليا البحيري

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