داليا البحيري تتألق في جلسة تصوير من نوع مختلف

كشفت الفنانة داليا البحيري عن جلسة تصوير جديدة، خلال زيارتها الي أسوان، وظهرت داليا مشعه مثل جو المحافظة الآثري، حيث التقطت صور وسط النيل وبجانب بيوت النوبة المصممة بالألوان الزاهية وعلقت داليا البحيري علي الصور بـمقولة لجلال الدين الرومي قائلة: ( صباح الفل والرضا ما تبحث عنه يبحث عنك… نصف الحياة تضيع في إبهار الآخرين ، والنصف الآخر يمر بقلق بسبب الآخرين ، اترك هذه المسرحية لقد لعبت بما فيه الكفاية).

وكانت قد شاركت الفنانة داليا البحيري محبيها ومتابعيها بمجموعة صور أثناء جولتها النيلية في أسوان، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان أسوان الدلى لأفلام المرأة الذي أنطلق مؤخرا.

وعلقت داليا البحيري، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع (إنستجرام): (نيالك يا مصر .. بحبك يا أم الدنيا.. يا أغلي البلاد يا بلادي…صباح الفل والهنا والتفائل والبركة والرزق والسعادة.. بحبكم).