دانييلا رحمة تنفي خطوبتها من ناصيف زيتون.. وهذا سر خاتمها الألماسي

انتشرت العديد من الشائعات التي تفيد خطوبة الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة والمغني السوري ناصيف زيتون، لاسيما بعد تواجدهما في أستراليا بالآونة الأخيرة.

دانييلا رحمة تنفي خطوبتها

وحينما سئلت دانييلا رحمة في إحدى اللقاءات حول حقيقة خطوبتها، نفَّت ما يجري تداوله وأكَّدت أنها ستعلن الأخبار للجميع في حال حدوثه.

وقالت: "عرفت عن شو عم تحكي ولكن في حال أنا خطبت لن أخبئ هذا الموضوع وأنتم ستكونون أول ناس بتعرفوا.. للآن لا شيء بعد ما في شي".

وإذا ما كان قلبها يدق حبًا، أجابت: "قلبي عم يدق".

أما بشأن الخاتم الألماسي الذي تزيَّنت به يدها في يوم ميلادها، لفتت إلى أنه ليس خاتم خطوبة كما اعتقد البعض، بل ارتدته ضمن حملة إعلانية لإحدى دور المجوهرات.



خطوبة دانييلا رحمة و ناصيف زيتون

وكانت دانييلا رحمة قد شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام سلسلة صور من حفل عيد ميلادها الـ31، الذي تألَّقت فيه مُرتديةً فستانًا أسود قصير على شكل سترة رسمية، ونسَّقته مع جوارب سوداء شفافة مُرقطة، بينما انتعلت حذاء سيفتي أسود.

ومن بين الصور التي أثارت الجدل، صورة لخاتم وأساور ألماسية يزينان يدها، ما دفع الكثيرون للاعتقاد أنها تلمح لخطوبته من ناصيف زيتون، نظرًا لتواجد الثنائي في أسراليا.







وما زاد التكهنات أكثر، نشر ناصيف زيتون سلسلة صور جديدة عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيهن بإطلالة سوداء أنيقة تتشابه بالطابع الذي اعتمدته دانييلا لحفل عيد ميلادها، حيث علَّق أحد المتابعين: "انت ودانيلا بنفس المنطقة خير انشالله"، وأضاف آخر :"شاطرة دانييلا بالتصوير".

دانييلا رحمة في حفل ناصيف زيتون

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة من حفل ناصيف في العاصمة الأسرتالية سيدني، حيث ظهرت دانييلا جالسة رفقة عائلتها وسط الجمهور.





ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في أستراليا

وفي وقت سابق، لمَّح ناصيف لعلاقته بدانييلا بعدما وثَّق مقطع فيديو له يتمشى على الصخور أمام شاطئ بوندي في مدينة سيدني، مُرفقًا المقطع بأغنيته الرومانسية "بالأحلام"، التي جاء في كلماتها: "حبتني على حالي..عملت كل شي كرمالي..بتحترمني وبتقدرني..وبتحنلي كتير..بحلفلا بعيونا..ما بعيش من دونا..هي اللي عرفت انو..جواتي ولد صغير".

كما نشر صورة لها أمام شاطئ البحر مُرتديًا سترة رمادية نسَّقها مع قميص أسود وبنطال كحلي، في حين غطى عينيه بنظارات شمسية بنية.





وجاء نشر ناصيف صوره مع مشاركة دانييلا متابعيها صورة لها من أمام شاطئ البحر مُرتديةً قميصًا أبيض نسَّقته بشورت رمادي، وأرفقته بتعليق: "هل تتمنى أيضًا أن لا ينتهي فصل الصيف؟“.

ويتشابه المكان الذي التقطت فيه دانييلا صورتها بالمشهد الذي وثَّق فيه ناصيف الفيديو خاصته، حيث تتشابه الصخور الرمادية بكلا المنشورين.

كما نشرت دانييلا مقطع فيديو لها على متن يخت وسط البحر، أرفقته بأغنية C' EST SI BON.