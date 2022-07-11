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هكذا احتفلت لقاء الخميسي بعيد زواجها الـ18

سهير العابد

سهير العابد

منشور 11 تمّوز / يوليو 2022 - 12:57
لقاء الخميسي و زوجها
لقاء الخميسي و زوجها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، برفقة زوجها اللاعب محمد عبد المنصف (أوسة)، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، وحارس الزمالك السابق، احتفالا بمناسبة عيد زواجهما، وعلقت لقاء الخميسي على الصورة: (عيد جوازنا الـ18.. فخورة بكوني زوجتك).

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وشاركت لقاء الخميسي مؤخرا في مسلسل (إجازة مفتوحة) من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،  وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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