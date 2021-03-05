هكذا احتفلت نسرين طافش بوصول متابعيها على (انستجرام) الى 9 ملايين

احتفلت النجمة السورية نسرين طافش بوصول متابعيها على موقع (إنستجرام)الى تسعىة ملايين متابع و بهذه المناسبة خضعت لجلسة تصوير مميزة ، ظهرت فيها بفستان سندريلا منفوش اصفر ، وتسريحة شعر بسيط ، وعلقت علي الصورة قائلة : ( إن سر النجاح هو أن تتعلم كيف تستخدم الألم والمتعة بدلًا من السماح للألم والمتعة من استخدامك. فإن فعلت فإنك ستتحكم في حياتك وإلا فإن الحياة هي التي ستتحكم فيك ).

ظهرت نسرين طافش في الصورة ، بفستان سندريلا منفوش اصفر ، وتسريحة شعر بسيطة ، وعلقت علي الصورة قائلة : " إن سر النجاح هو أن تتعلم كيف تستخدم الألم والمتعة بدلًا من السماح للألم والمتعة من استخدامك. فإن فعلت فإنك ستتحكم في حياتك وإلا فإن الحياة هي التي ستتحكم فيك ".

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلق البعض عليها قائلا: (ملكة)، وآخر: (إنتي جميلة جدا)، وآخر: (إطلالة موفقة).

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، هو مسلسل (الوجه الآخر) وهو بطولة الفنان ماجد المصري، و ندا موسى، عماد رشاد، أحمد خليل، مادلين طبر.