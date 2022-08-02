هكذا احتفلت هاجر أحمد بذكرى زفافها الأولى

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة لها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، عبر حسابها الشخصي على موقع (إنستغرام)، بمناسبة احتفالها بعيد زواجها الأول، وعلقت هاجر أحمد، على الصور:(عيد زواج سعيد حبيبى.. أنت تكفى ألف مرة بما فيه الكفاية.. أحبك أحمد).

وظهرت الفنانة هاجر أحمد، فى الصور أثناء احتفالهما بعيد زواجهما الأول، ووضعت أمامهما تورته الاحتفال بلونها الأبيض مزينة بوردة حمراء كبيرة، فيما نسقت باقات الزهور الجميلة من خلفهما فى مشهد رومانسى سيطر على احتفال عيد الزواج.

و كانت الفنانة هاجر أحمد قد أعلنت عن إنجاب مولودتها الأولى، وأطلقت عليها اسم (إيزابيلا). ونشرت صورة ليد مولودتها عبر حسابها على (إنستغرام)، وعلقت عليها: (فاللهم انبتها نباتًا حسنا واجعلها من عبادك الصالحين.. إيزابيلا).

يذكر أن هاجر أحمد احتفلت بزفافها العام الماضي بعد أسبوعين من عقد قرانها، بحضور عدد من النجوم، منهم تامر حسني وأحمد جمال وسامو زين ومحمد نور وعلي ربيع، ومحمد عز والمطرب الشعبي رضا البحراوي، وعدد من نجوم كرة القدم المصرية.