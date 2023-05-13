هكذا احتفل شريف رمزي و زوجته بعيد ميلاد طفليهما

البوابة-احتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاد أبنائه ونشر صوراً جديدة لهما تجمعهمل به وبوالدتهما في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وعلق الفنان على الصوره قائلا: (كل سنة و إنتوا الإثنين طيبين يا حبايب قلبي حياتي مكانتش حتكتمل من غيركم من يوم ما دخلتوا حياتي وشقلبتوها ما بقتش أتخيلها من غيركم ربنا يحفظكم وخليكم لينا و أشوفكم أحلى ولد و بنت في الدنيا و عايز أشكر كل الناس اللي مكانش العید میلاد ده حيكتمل ولا ينجح من غيرهم).

يذكر ان الفنان شريف رمزي، ولا يزال يتابع تطورات الحالة الصحية لشقيقه المنتج صلاح، الذي أصيب بمشكلة في المخ منذ عدة أشهر و يرقد حاليا في أحد المستشفيات في غيبوبة، ولا يوجد أي حل طبي لعلاجه منها سوى الدعاء.



