هكذا احتفل عمرو يوسف بعيد ميلاد كندة علوش

احتفل الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاد زوجته الفنانة كندة علوش، حيث نشر عمرو صورة صيفية تجمعها من خلال حسابه على (انستغرام) وعلق عليها بـ (كل سنة وانت طيبة وفرحانة وسعيدة وضحكتك اللى بتسعدني ما تفارقش وشك الحلو، حبيبتي أم حياة ).

و للعام الثانى على التوالى يغيب النجم عمرو يوسف عن دراما رمضان، وكشف سبب هذا الغياب حيث أوضح أن هناك 3 أسباب وراء ابتعاده عن الموسم الرمضانى المقبل أولهم هو انشغاله بتصوير مسلسل (وعد الشيطان)، ويشارك في بطولته كل من الفنانة رزان مغربي، فتحي عبد الوهاب وعائشة بن أحمد ،وينتمي العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.، بالإضافة إلى عرضه مسرحية (عائلة كازانوفا)بموسم الرياض مؤخرا.

وأضاف يوسف أنه انشغل أيضا في عدة أعمال منها تعاقده مع المنتج أحمد السبكى لبطولة فيلم (شقو) مع المخرج كريم السبكي، وأكد يوسف أن الماراثون الرمضاني يحتاج إلى تحضيرات مسبقة وتحتاج إلى تركيز وذهن حاضر.