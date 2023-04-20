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هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد إسعاد يونس

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 20 نيسان / أبريل 2023 - 03:01
محمد رمضان و إسعاد يونس
محمد رمضان و إسعاد يونس

البوابة-احتفل النجم محمد رمضان بعيد ميلاد الفنانة القديرة إسعاد يونس و ذلك في كواليس استضافتها له في برنامج (صاحبة السعادة).

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هذا و شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) وكتب: يثول : (كل سنة وانتي منورة بيوتنا المصرية والعربية وعيد مبارك على جمهوري العظيم معاكم ليلة العيد). 

و على صعيد آخر، طرح الفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية (التريلر) الرسمي لفيلمه السينمائي الجديد (هارلي) والذي سيتم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الفطر السعيد.

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وعلق الفنان محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلًا: (ثقة في الله السينما هتولع باربيكيو، الاعلان الرسمي كامل على قناتي دلوقتي، هارلي فيلم عيد الفطر المبارك).

كلمات دالة:محمد رمضانإسعاد يونس

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