هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد إسعاد يونس

البوابة-احتفل النجم محمد رمضان بعيد ميلاد الفنانة القديرة إسعاد يونس و ذلك في كواليس استضافتها له في برنامج (صاحبة السعادة).

هذا و شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) وكتب: يثول : (كل سنة وانتي منورة بيوتنا المصرية والعربية وعيد مبارك على جمهوري العظيم معاكم ليلة العيد).

و على صعيد آخر، طرح الفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية (التريلر) الرسمي لفيلمه السينمائي الجديد (هارلي) والذي سيتم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الفطر السعيد.

وعلق الفنان محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلًا: (ثقة في الله السينما هتولع باربيكيو، الاعلان الرسمي كامل على قناتي دلوقتي، هارلي فيلم عيد الفطر المبارك).