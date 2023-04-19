ما هو العطر الذي استخدمه محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة؟

تمكن الفنان المصري محمد رمضان من تصدر الموسم الرمضاني الحالي بسبب مسلسله "جعفر العمدة" الذي يحظى بإشادات ويتصدر الترند.

ما هو عطر جعفر العمدة؟

يهتم الجمهور بتفاصيل الشخصيات التي يحبونها خاصة في الاعمال التي تحظى باهتمام وشعبية كبيرة.ولفتت شخصية جعفر العمدة التي يقدمها محمد رمضان في الموسم المرضاني الحالي.

وفي إحدى المشاهد التي عرضت في الحلقات الماضية، ظهر الفنان المصري في شخصيته وهو يقوم برش عطر على جسده، وتفاعل الجمهور حينها مع الفيديو متسائلين عن نوعية العطر الذي استخدمه جعفر العمدة.

وبعد تداول الفيديو أكد الجمهور أن العطر المستخدم هو BLUE DE CHANEL بلو دي شانيل وهو واحد من أكثر العطور شعبية وانتشارًا بين الرجال.

مسلسل جعفر العمدة

استطاع مسلسل جعفر العمدة المنافسة بشكل كبير في الموسم الرمضاني 2023، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة، وحظي بإشادات واسعة جدًا.

ويروي العمل قصة جعفر "محمد رمضان" وهو رجل مزواج يرتبط باكثر من زوجة، يعيش جعفر حياته وهو يبحث عن ابنه الوحيد الذي تعرض للخطف بعد ولادته على الفور.

يكتشف في النهاية أن سيف "احمد داش" الشاب الذي كان يعتبره بمثابة صديقًا له هو ابنه بالحقيقة وان إحدى زوجاته دلال "إبمان العاصي" هي من دبرت مكيدة خطفه قبل سنوات انتقامًا منه بسبب وفاة شقيقها.

ويشارك في بطولة المسلسل الذي يخرجه محمد سامي، كل من هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، زينة، منذ رياحنة وآخرون.

