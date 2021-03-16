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هكذا استقبلت داليا مصطفى خبر طلاقها و خيانة زوجها لها!

منشور 16 آذار / مارس 2021 - 03:59
داليا مصطفى و شريف سلامة
داليا مصطفى و شريف سلامة

تحدثت الفنانه داليا مصطفى عن شائعات انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة وتصدرها التريند.

وقالت :(استقبلت شائعة طلاقي وأنا لسة  صاحية من النوم .. وعندما شاهدت فيديو شريف ورانيا منصور وجدته بسيط وعادى جدا ولا يستحق كل هذة الضجة)، حسب موقع اصدى البلد.

و أضافت : (رانيا صاحبتي والناس تناقلت الفيديو بشكل خطأ .. هما كانوا مع بعض في مسلسل ببيروت والفيديو ده كان اثناء عودتهما من التصوير)

يذكر أن اخر ظهور لداليا برفقة شريف كان في عيد الحب (الفالانتاين)، ونشرت صورة جديدة لهما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (إنستجرام).

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