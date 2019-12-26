هكذا ردت أصالة عى معجب سعودي أبدى إعجابه بفستانها

خطفت الفنانة أصالة الأنظار بإطلالة ساحرة في حفلها على هامش فعاليات (موسم الدرعية) في السعودية والتي حملت عنوان (ببعض من ذكرياتي.. تركي).

وارتدت أصالة فستان أبيض طويل ذا أكمام طويلة وقد حمل الفستان توقيع مصمم الأزياء Nicolasjebran، واتسم التصميم بالتطريزات اللامعة التي زادت من فخامة التصميم.

هذا وقد أعلن معجب سعودي حضر الحفل إعجابه بالفستان حيث قال لها بصوت عال: (أصالة فستانك حلو، لترد عليه النجمة قائلة: (عنجد شكراً يا روحي بعطيه لعروستك ان شاء الله تلبسلك اياه)، مما جعلها تنال اعجاب الحضور، حسب موقع دنيا الوطن.





