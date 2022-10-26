هكذا ردت نادين نجيم على متابعة سخرت من شكلها

اتخذت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، الإساءة التي وجهتها لها إحدى المتابعات للتنمر على شكلها وسيلة للتأكيد على ثقتها في نفسها ورضاها عن ملامحها بشكل كامل.

وكانت إحدى المتابعات علقت على صورة نشرتها نادين نجيم عبر حسابها الشخصي على موقع (تويتر)، وسخرت فيها من ملامحها بعد أن وصفتها بوجه الحصان.

و ردت الفنانة اللبنانية على التعليق بتعليق إيجابي صدم الجميع، حيث أكدت أن وجه الحصان الذي وصفته فيه يصنف بأجمل الوجوه في العالم. و علقت نادين على التغريدة قائلة: (أجمل وجه بـ العالم.. أحلى شي عندي بس حدا يقللي متل الفرس، خاصة العربي الأصيل، بس أنت ما بتفهم).

هذا و تستعد نادين نجيم لعرض مسلسلها الجديد (صالون زهرة) قريبا على منصة (شاهد). المسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، زينة مكي، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، وأنجو ريحان، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد.

الجدير بالذكر، أن الفنانة السورية القديرة وفاء موصللي والفنانة القديرة سامية الجزائري، ستنضمان لطاقم العمل، حيث ستؤدي وفاء موصللي دور عمة (أنس)، الذي يلعب دوره الفنان السوري معتصم النهار، أما سامية الجزائري ستؤدي دور والدة (أنس).