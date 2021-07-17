هكذا روجت نادين نجيم لمسلسلها الجديد (صالون زهرة)...

روجت الفنانة نادين نسيب نجيم لمسلسلها الجديد (صالون زهرة) عن طريق نشر صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (أنستجرام).

علقت نجيم قائلة : (بيديكور، مينيكور صبغة، قص شعر، قص لسانات بالياج رانساج كولورياج صالون و لا كل الصالونات ملاحظة: ممنوع دخول الرجال).

و أضافت نجيم قائلة أن المسلسل سيعرض قريبًا خلال شهر أغسطس /آب على منصة (شاهد).

يذكر أنَّ نادين انتقلت للعيش بأحد الفنادق في بيروت، حتى تكون قريبةً من مكان تصوير مسلسل (صالون زهرة).

وتدور أحداث المسلسل في إطارٍ رومانسي كوميدي، ومن المقرر أن يُسلِّط الضوء في جزءٍ منه على انفجار مرفأ بيروت، وضررٍ يلحق بصالون زهرة، الذي تعمل به نادين نجيم وزينة مكي.

المسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، زينة مكي، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، وأنجو ريحان، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد.

الجدير بالذكر أن نادين نجيم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل (2020) مع الفنان قصي الخولي.