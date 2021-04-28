مسلسل 2020.. نادين نجيم بأداء مبهر وقصي خولي متألق

تواصل النجمة اللبنانية نجاحاتها المتتالية في عالم التمثيل، وبرهنت قدرتها على التطور في الإداء خاصة بعد عرض مسلسل عشرين عشرين.

حلوه الحلقه حبيتها و حبيت عفويتك بالتمثيل كأنه حقيقه ابدعتي ندوش منتظرين المفاجآت احس فيه اشياء غير متوقعه راح تصير بالحلقات الجايه 🤭😅 — 𝕊 𝔸 𝕄 𝕀 ℝ 𝔸 (@samabeauty12) April 27, 2021

تمكنت نادين من جذب الأنظار لها من خلال لعبها لشخصية النقيب "سما" التي تكون في مهمة سرية وتنتحل شخصية "حياة" للإقاع بالريس "صافي" الذي يجسد دوره الفنان السوري "قصي خولي".

الي يبون يشوفون احترافييية التمثيل على اصوله لا تفوتكم نادين نجيم وقصي خولي❤️❤️❤️😍 فضييييع فضيع @nadinenjeim @kosai1khauli #عشرين_عشرين — GHOFRAN (@_ghofran94) April 27, 2021

واستطاعت "حياة" خطف قلوب المشاهدين مع كل "منهمهة" تقولها وكل تغير للمصطلحات مثل، المركز التجميل من "سبا" إلى " مطرح ما بيندعكوا البنات وبيتنهنهوا"، كذلك تمكن قصي خولي أو الريس "صافي" التألق مع كل مشهد له.

فعندما وقع "صافي" بحب "حياة"، وقعوا المتابعين بحب هذا الثنائي الذي معتبرين أنهما أفضل ثنائي بمسلسلات رمضان 2021.

ويبدو أن "يا عفوالله" و"منهنهة" ستصبح ضمن قاموس المتابعين لفترة طويلة.

يذكر أن الثنائي نادين وقصي كانا قد اجتمعا معًا في رمضان 2019 بمسلسل "خمسة ونص" وقد شاركهما البطولة النجم السوري معتصم النهار".