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مسلسل 2020.. نادين نجيم بأداء مبهر وقصي خولي متألق

منشور 28 نيسان / أبريل 2021 - 11:08
مسلسل 2020.. نادين نجيم بأداء مبهر وقصي خولي متألق
مسلسل 2020.. نادين نجيم بأداء مبهر وقصي خولي متألق

تواصل النجمة اللبنانية نجاحاتها المتتالية في عالم التمثيل، وبرهنت قدرتها على التطور في الإداء خاصة بعد عرض مسلسل عشرين عشرين.

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تمكنت نادين من جذب الأنظار لها من خلال لعبها لشخصية النقيب "سما" التي تكون في مهمة سرية وتنتحل شخصية "حياة" للإقاع بالريس "صافي" الذي يجسد دوره الفنان السوري "قصي خولي".

 واستطاعت "حياة" خطف قلوب المشاهدين مع كل "منهمهة" تقولها وكل تغير للمصطلحات مثل، المركز التجميل من "سبا" إلى " مطرح ما بيندعكوا البنات وبيتنهنهوا"،  كذلك تمكن قصي خولي أو الريس "صافي" التألق مع كل مشهد له.

فعندما وقع "صافي" بحب "حياة"، وقعوا المتابعين بحب هذا الثنائي الذي معتبرين أنهما أفضل ثنائي بمسلسلات رمضان 2021.

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ويبدو أن "يا عفوالله" و"منهنهة" ستصبح ضمن قاموس المتابعين لفترة طويلة.

يذكر أن الثنائي نادين وقصي كانا قد اجتمعا معًا في رمضان 2019 بمسلسل "خمسة ونص" وقد شاركهما البطولة النجم السوري معتصم النهار".

كلمات دالة:نادين نجيمقصي خوليعشرين عشرينمسلسل 2020

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