علي الديك يكشف عن رأيه في العلاقة الحميمية قبل الزواج.. وسبب عدم زواجه حتى الآن

حل الفنان السوري علي الديك أمس ضيفاً عبر البرنامج الحواري "المواجهة" من تقديم الإعلامي اللبناني رودولف هلال.

وتطرقت الحلقة للكثر من المواضيع كانت أبرزها موضوع الجنس قبل الزواج، حيث وجه رودولف سؤال لـ علي جاء فيه "هل أنت مع أو ضد الجنس قبل الزواج"؟!

ليرد الأخير بـ "أكيد ضد هاي الفاحشة"!، وتابع الفنان موجهاً نفس السؤال لـ رودولف "هل أنت مع الجنس قبل الزواج"؟!

ليرد الأخير بـ "إيه أكيد"، فما كان من الديك إلا أن أحرجه بـ "هل تقبلها لـ أختك"؟!!، ليرد الإعلامي الذي فوجئ بالسؤال بـ "لا ما بقبلها لـ أختي"!

وأثار المقطع المتداول من الحلقة سخرية الجمهور من الإعلامي ضمن تعليقات كان منها "احرجوا للمذيع لما حكاله بترضاها ع أختك ..بصراحة مش عارفة شو بتهيأله المذيع لمًا سألوا هيك سؤال لشخص عربي و مسلم".

وتابع آخر "براافو عليه كيف رد عليه انو كيف يرضاه للعالم ومايرضاه ع اخته هالفحشاء".

وكشف علي الديك 50 عاماً والذي يعتبر من أشهر العازبين العرب عن سبب عدم زواجه لليوم مؤكداً أن الأمر تقصير منه ولم يكن مع فكرة الزواج إلا أن رأيه تغير مؤخراً وسيدخل القفص الذهبي قريباً.

وحول الوضع الحالي وفيروس كورونا أكد الديك أنه سيأخذ اللقاح لكنه لم يتقدم للطلب بعد حتى لا يأخذ دور شخص آخر قد يكون محتاج، إلا أنه سينتظر حتى يصبح اللقاح متاح للجميع بمبلغ مالي وعندها سيأخذه.

وحول الوضع السياسي أكد أنه لا يحب لأي شخص من خارج سوريا التدخل بالموضوع ولا يقبل لنفسه أن يتدخل في موضوع سياسي خاص بأي بلد آخر غير بلده الأم، أمام عن سبب عدم هجرته من سوريا على الرغم من أنه يملك منزل في دبي أكد أنه لن يتخلى عن سوريا في أصعب أوقاتها ويعود لها عندما تصبح أفضل.

للمزيد من قسم الترفيه:

زوج مودل روز: تعرفت على شاب قلب حياتها.. وزواجنا يتجه للطلاق

روبي في أحضان المنتج وليد منصور.. والأخير يعلق ويكشف حقيقة زواجهما!

هبة الدري تخرج عن صمتها وتهدد طليقها نواف العلي بفضائح.. فيديو!