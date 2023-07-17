هل تحذف منصة نتفليكس مسلسل ذهبت مع الماء بعد إثارته الجدل؟

تمكن المسلسل الخليجي ذهبت مع الماء الذي عرض مؤخرًا على منصة نتفليكس العالمية من تصدر حديث الجمهور وقائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة ودخل قائمة المسلسلات الـ 10 الاعلى.

وعبرت الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين في وقت سابق الذي تخوض أولى تجاربها التمثيلية في هذا المسلسل عن سعادتها الكبيرة لنجاح العمل جماهيريًا.

أنباء عن نية نتفليكس حذف مسلسل ذهبت مع الماء

تداول رواد السوشال ميديا بشكل واسع أنباء عن نية منصة نتفليكس العالمية حذف المسلسل بسبب الجدل الكبير الذي أثاره العمل في الوطن العربي وخاصة دول الخليج.

وجاءت إثارة الجدل بسبب بعض المشاهد التي تناولت حياة أشخاص من الطائفة الشيعية، مما عرض العمل للهجوم والانتقاد من قبل الجمهور.

ويتناول مسلسل ذهبت مع الماء قضايا المرأة والتعنيف والطلاق، وكل ما يتعلق بهموم النساء من خلال 3 أزمنة مختلفة وتشارك في العمل الفاشنيستا روان بن حسين التي تجسد شخصية عالية.ط

والجدير بالذكر أن بن حسين حرصت على تقديم قضية التعنيف الذي تتعرض له النساء، لا سيما بعد معاناتها مع طليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف الذي كانت قد كشفت عن تعنيفه لها.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب بن حسين كل من جاسم النبهان، وزهرة الخرجي، وفيصل العميري، وحمد العماني، وفي الشرقاوي ونور الشيخ.

وينتمي العمل إلى فئة الأعمال القصيرة حيث انه مكون من 10 حلقات.