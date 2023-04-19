هل كشف سامر البرقاوي نهاية مسلسل الزند؟

أثار المخرج السوري سامر البرقاوي حماسة جمهور مسلسل الزند بعد مشاركته عبر حسابه الخاص في إنستغرام فيديو يكشف عن آخر مشاهد العمل الذي يحقق الكثير من النجاح في الموسم الرمضاني الحالي.

سامر البرقاوي يكشف نهاية عاصي الزند

شارك المخرج السوري عبر حسابه في إنستغرام فيديو لتصوير آخر مشاهد مسلسل الزند، وكتب معلقًا: "تم بعون الله تصوير آخر مشاهد مسلسل الزند اليوم".

ولاحظ الجمهور في الفيديو الذي نشره البرقاوي من خلال المشهد الذي صوره وجود شخصية عاصي الزند "تيم حسن" مرميًا على الأرض.

وعبر عدد كبير عن حزنهم الشديد حيث علقوا أن الفيديو يؤكد بان نهاية شخصية عاصي ستكون "الموت" مما أثار حزن الجمهور، وهي النهاية التي توقعها العديد من الجمهور في وقت سابق مع الأحداث التي شهدتها الحلقات الأخيرة.

فيما أشار البعض إنه من المستحيل أنم يقع البرقاوي في هذا الخطأ ويكشف نهاية الشخصية قبل موعد الحلقة الأخيرة، مشيرين لوجود احتمالية أن تشهد الحلقة مفاجأى صادمة.

والجدير بالذكر ان الحلقات الأخيرة من مسلسل الزند شهدت الكثير من التطورات، حيث تعرضت نجاة "دانا مارديني" للابتزاز من قبل ليث "علاء الزعبي" الذي يخبرها بان والدها كرم "جرجس جبارة" على قيد الحياة وان عليها تسليم أبناء شقيقة عاصي مقابل والدها.

وبعد أن يتم اختطاف أبناء شقيقة عاصي، تخبر نجاة الأخير بهذا الأمر مما يشعره بالغضب الشديد ويقع خلاف بينهما.

ويضطر عاصي للموافقة على ما طلبه منه السير روث من أجل استرداد أبناء شقيقته عفراء.

وعلى صعيد آخر يعترف الوكيل رشيد "باسل حيدر" لعاصي بعد تعرضه للتعذيب أن الشخص الخائن بين رجال عاصي هو صالح "مجد فضة"، وهو الحدث الصادم الذي شهدته نهاية الحلقة 27 من المسلسل.