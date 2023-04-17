رزان جمال ضيفة خفيفة الظل على مسلسل "تغيير جو"

شاركت الفنانة اللبنانية رزان جمال كضيفة شرف في الحلقتين الثامنة والتاسعة من مسلسل "تغيير جو" الذي بدأ عرضه في منتصف شهر رمضان الحالي.

رزان جمال بشخصية مختلفة عن سارة في الثمن

ظهرت الفنانة اللبنانية في نهاية الحلقة الثامنة بشخصية جزال وهي زوجة فارس "صالح بكري" التي تعود إلى لبنان من دبي من اجل مفاجئة زوجها وكشف حقيقة زواجه منها.

وفور أن تصل بيروت تتوجه إلى فندق "خطوة عزيزة" التي تملكه عزيزة "ميرفت أمين" لتكتشف أن زوجها في علاقة مع شريفة "منة شلبي" حيث لا تعلم الأخيرة أنه متزوج.

وتفضح جزال حقيقة زوجها فارس حيث تظهر الفنانة اللبنانية بشخصية مختلفة تمامًا عن سارة في مسلسل الثمن.

وبالرغم من قلة مشاهدها حيث من المتوقع ان دورها انتهى بعد سفرها مع فارس وعودتهما إلى دبي إلا انها لفتت أنظار الجمهور الذين أشادوا بأدائها وظهورها وخفة ظلها بشخصيتها على العكس تمامًا من سارة الهادئة.

ووصف البعض ان حضور جمال على العمل كان خفيفًا ولافتًا، وتمكن من قلب سير الأحداث.



رزان جمال ومسلسل الثمن

شاركت الفنانة اللبنانية في مسلسل "الثمن" المقتبس من الدراما التركية "ويبقى الحب" بشخصية سارة السيدة الهادئة الرزينة التي تكافح من اجل ابنها المريض، وتعيش قصة حب مع رجل الأعمال زين ويجسد دوره الفنان السوري باسل خياط.

وتوقف عرض الموسم الأول من المسلسل قبل بدء الشهر الرمضاني، على أن يتم استكمال بقية الحلقات بعد ايام قليلة من انتهاء شهر رمضان 2023.