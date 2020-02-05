هل هناك قصة حب جديدة في حياة ديميت أوزديمير؟

نشرت الصحف التركية خبر يفيد بأن الممثلة التركية ديميت أوزديمير تعيش قصة حب جديدة، ولكن هذه المرة ليس مع "ابراهيم تشيليكول" بطل مسلسلها الجديد "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه"، فقد اشتهرت ديميت بعلاقتها مع الكثير من أبطال المسلسلاتها.

ولقد أوضحت الصحافة التركية تفاصيل هذه قصة الحب الجديدة، وقالوا أن الممثلة الجميلة سرقت قلب رجل الأعمال "يامان تاجر أوغلو" وهو ابن مصممة الأزياء الشهيرة "ندرت تاجر أوغلو"، إلا أنهما يحاولان إخفاء علاقتهما حيث لا يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أنهما يفضلان البقاء بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام، وفي معظم الأحيان يلتقيان في أماكن بعيدة عن الضجيج والازدحام.

وفي نفس السياق نشرت النجمة ديميت أوزديمير يوم أمس عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام عقب انتشار خبر علاقتها فيديو ترد به على الصحافة التركية.

رد ديميت اوزديمير على الاشاعات المتكررة من الصحف كل فترة بربط اسمها برجل آخر 👊#DemetÖzdemir pic.twitter.com/HnfFmcMRE1 — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) February 4, 2020

من جهة آخرى، ردت ديميت خلال حوارها مع صحيفة "حرييت" على خبر دفعها 4 آلاف دولار لشركة غوغل من أجل إخفاء أخبار علاقاتها الغرامية السابقة عن مواقع الإنترنت ومحركات البحث، وقالت: "فقط أقول إنّ المال هذه الأيام لا يتم كسبه بسهولة"، مما ينفي صحة تلك الأخبار.

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