ديميت أوزديمير تدفع هذا المبلغ لـ"جوجل".. والسبب!

بمحاولة من الممثلة التركية ديميت أوزديمير في إخفاء الماضي، كشفت صحف تركية أن ديميت مستعدة لدفع (25ألف ليرة تركية) أي ما يعادل (4 ألاف دولار).

وفي التفاصيل، قدم محامي الفنانة التركية ديميت أوزديمير طلب لشركة "جوجل" لإخفاء الأخبار التي تتحدث عن علاقات موكلته الغرامية، واتخذت النجمة التركية هذا القرار بسبب كثرة الكلام عن هذه العلاقات خاصة على حسابات المواقع التي تتحدث عن فنها وأعمالها.

وذكرت الصحيفة التركية أن سعر إخفاء خبر ما موجود في أرشيف "جوجل" يبدأ من (10 آلاف ليرة تركية) أي ما يعادل (1700 دولار)، ويصل حذف الاسم إلى (50 ألف ليرة تركية) أي ما يعادل (8500 دولار)، حيث يعتمد السعر على أهمية الخبر والاسم.

وفيما يخص علاقاتها فقد بدأت أوزديمير عام 2014 مع النجم التركي" يوسف جيم" أثناء تصويرهما مسلسل "رائحة الفراولة"، وانتهت العلاقة في 2015، وظهرت العديد من التكهنات حول سبب انفصالهما إلا أن أغلب الصحف التركية أرجعت الانفصال إلى غيرة يوسف على حبيبته من بطل مسلسلها الجديد "غرفة 309".

وبعد الانفصال ارتبطت ديميت فعلًا ببطل مسلسل "غرفة 309" التركي "فوركان بلالي" ولكن انتهى ارتباطهما سريعًا من دون أسباب واضحة، وارتبطت كذلك بالنجم التركي "سيشكين أوزديمير"، ولكن انفصلا بعدما تواعدا لفترة قصيرة تقارب الـ 4 أشهر.

وقد أشاعت الصحافة التركية أنها على علاقة مع آخرين مثل المغني "أوزهان كوتش" ولاعب كرة القدم "أوغوزهان أُوزيعقوب"، ولكنها نفت هاتين العلاقتين وأكدت أن ما يجمعها مع أيًا منهما هي الصداقة فقط.





وفي سياق متصل، تم الترويج لعلاقة حب كبيرة تجمعها مع بطل مسلسلها السابق "الطائر المبكر" الممثل الذي أثار الجدل في تصريحاته الأخيرة "جان يامان"، إلا أنها نفت هذه العلاقة بعد انتهاء المسلسل.

من جهة أخرى، التحق النجم التركي وأحد أحباء ديميت السابقين يوسف جيم بالجيش لأداء واجبه العسكري، وقد تخلى عن شاربه وذقنه، إلا أن معجبيه أكدوا على وسامته حتى دون اللحية والشارب.

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