هل يتم العمل على جزء جديد من مسلسل Suits سوتس بعد سنوات من انتهائه؟

أثار المخرج جين كلاين مخرج مسلسل المحاماة Suits "سوتس" حماسة جمهور العمل بعد تصريحة أنه منفتح لفكرة إعادة أحياء العمل ولم الشمل في موسم جديد.

مخرج مسلسل Suits يكشف رغببته بالعمل على موسم جديد

فجر المخرج جين كلاين مفاجأة خلال حديثه مع TVLine حيث كشف أنه منفتح جدً حول فكرة أحياء مسلسل Suits وتقديم موسم جديد من السلسلة التي حققت الكثير من النجاح.

وحول هذا الأمر قال المخرج في حديثه إن في هذا العصر الذي أصبح فيه إعادة احياء العمل ولم الشمل ظاهرة، بات من الممكن أن تصلني مكالمة في وقت ما تتعلق بمسلسل سوتس.

وأكد إنه ليس على علم عن أي محادثات جادة حول الموضوع ولا يوجد أي شيء حقيقي حتى هذه اللحظة، وعن المسلسل قال كان من الصعب جدًا الحفاظ على جميع النحوم وابقائهم في جميع المواسم.

وأضافة سأندهش في حال تمكنا من إعادة لم الشمل، لكن ساكون سعيدًا أيضًا، فأنت عندما تقدم عملصا لفترة طويلة مع مجموعة أشخاص تتحول العلاقة بينكم إلى صداقة.

وجاءت تصريحات مخرج مسلسل سوتس بعد ان حقق العمل مؤهرًا ما يقارب 3.1 مليار دقيقة مشاهدة على نتفليكس وبيكوك.

مسلسل Suits "سوتس":

هو مسلسل دراما قانونية من 9 مواسم، بدأ عرضه للمرة الأولى في شهر يونيو من عام 2011 وانتهى في 2019، ويتناول قصة شركة محاماة في مدينة نيويورك.

وشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم من أبرزهم ميغان ماركل قبل زواجها من الأمير هاري.

أبطال مسلسل سوتس: