رحيل نجم مسلسل "الخوالي" محمود جركس.. والكشف عن سبب وفاته

توفي الفنان السوري محمود جركس ظهر يوم أمس الثلاثاء، الموافق 25 يوليو، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، مخلفًا وراءه مسيرة فنية طويلة شارك فيها بأعمال درامية مهمة من بينها "الخوالي.

وفاة محمود جركس

وأعلن نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق الأخبار المؤسفة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، وكتبت ناعية الفنان المقيم في السويد: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس، وهو مقيم في السويد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبب وفاة محمود جركس

وأشارت عدد من التقارير أن الفنان الراحل توفي نتيجةتعرضه لوعكة صحية قبل أسبوع، نقل على إثرها لأحد مستشفيات في السويد، فيما ادخل إلى العناية المكثفة من أجل تلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، إلَّا أن حالته شهدت تدهورًا سريعًا؛ ما أدى إلى وفاته.

ويُشار إلى أن جركس عانى عام 2017 من وعكة صحية أدخلته المشفى، إلَّا أنه خرج بعد 3 أيام بصحة جيدة.