هل يغني طليق سمية الخشاب في زفافها من محمد رمضان؟!

يتضمن مسلسل "موسى"مشهد زواج الفنانة المصرية سمية الخشاب، التي تجسد شخصية المعلمة حلاوتهم، والفنان المصري محمد رمضان، الذي يلعب دور موسى، لكن اختيار مغني الحفل أثارًا جدلًا واسعًا.

أشيع أن المغني المصري "أحمد سعد"، طليق سمية الخشاب، سيحي حفل الزفاف في المسلسل، فخلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBC Trending أشار أن لا مانع لديه من المشارمة فهو لا يحب الخلط بين أزماته الشخصية وأعماله الفنية.

وصرَّح أحمد سعد: ""معنديش مشكلة من ناحيتي، وبالفعل كان هناك حديثا عن ذلك الأمر لكن لم نتوصل إلى أي اتفاق، ولا أعرف هل سأغني ضمن أحداث المسلسل أم لا؟".

طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد



يذكر أن زواج سمية الخشاب وأحمد استمر لمدة عامين تقريباً قبل أن ينتهي بالطلاق والفضائح والسبب من جهة سمية أنها تعرضت للضرب وفقدت "الطحال" وفقاً للتقرير الطبي، بينما نفى أحمد وقتها الموضوع وأكد أنها كانت قد استغلته وسرقت منه نقود.

مسلسل موسى



من جهة أخرى، تشارك سمية في الموسم الرمضاني بمسلسل "موسى" الذي يجمعها بالممثل المصري محمد رمضان وتدور أحداث المُسلسل في الخمسينات مُرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره ويتحمل مسؤولية أشقائه وهو من محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.