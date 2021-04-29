سمية الخشاب "ما تضربوني في الخلفية عيب"..فيديو!

حلت الممثلة المصرية سمية الخشاب ضيفة عبر برنامج المقالب رامز مجنون رسمي والذي تحل عليه ضيفة ككل سنة تقريباً.

المقالب بدأت كالعادة ما بين ارتداء ملابس كرتونية مُضحكة ومن بعدها المشاركة في ألعاب متعددة والتي منها ملعب الكرات المطاطية والتي يستغلها رامز لتوجيه ضربات إلى مؤخرة الضحايا... سمية والتي تلقت عدة ضربات على مؤخرتها علقت بـ "ميصحش ما تضربوني على المؤخرة عيب".

أما عن مشهد النهاية، فقد كان إلقاء سمية الخشاب من على إرتفاع عالي وسط البركة المائية والصراخ سيد الموقف، ومن بعدها خرجت من المياه لتتفاجأ بـ رامز جلال أمامها والذي كان متنكراً بزي رجل هندي، إلا أن رد فعل سمية كان هادئاً ولم توجه أي ضربة لـ جلال.

مسلسل سمية الخشاب

يذكر أن سمية تشارك في الموسم الحالي من خلال مسلسل "موسى" الذي يجمعها بالممثل المصري محمد رمضان وتدور أحداث المُسلسل في الخمسينات مُرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره ويتحمل مسؤولية أشقائه وهو من محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

ومن خلال أحداث العمل تعرض الفنان المصري لموجة من الغضب والانتقادات بسبب إهانته الراحل إسماعيل ياسين في مسلسل "موسى"، إلَّا أن الفنانة المصرية سمية الخضاب قررت الخروج عن صمتها والدفاع عن رمضان وذكر محاسنه وشخصيته الرائعة.

وصرحت سمية الخشاب أنها تشعر بالصدمة لما يمر به رمضان رغم روحه الطيبة، وقالت: "محمد رمضان طيب قوى وبيعمل روح حلوة في اللوكيشن ومستغربة اللي بيحصله"...وتطرَّقت سمية للحديث عن شبيه إسماعيل ياسين، وقالت "هناك مشاهد أخرى تم تصويرها مرتبطة بشخصية الراحل إسماعيل ياس، الموضوع ليس به أي أهانة، الفنان الراحل هو نجم كبير وهيكون مفاجأة في الحلقات التي تم تسليمها للقنوات وتعرض الأيام القادمة".

وبالعودة إلى المشهد المثير للجدل، يظهر محمد رمضان بشخصية "موسى" يجري صفقة بيع مع شخص شبيه لإسماعيل ياسين، حيث يحاول الأخير الفرار دون دفع المسحقات التي عليه، وحينما يطالبه موسى بالدفع، يرد عليه شبيه ياسين مُقلدَّا حركات الراحل: "ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه.. إنت مبتتفرجش على سيما.. طب كده"، ليرد عليه موسى: "إنت بتعمل كده ليه يا راجل إنت، حساب الحاجة فين".

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