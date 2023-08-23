همام أيمن رضا يعلن خطوبته بصورة .. شاهد

شارك الفنان الشاب همام رضا نجل الفنان العراقي أيمن رضا الذي اشتهر من خلال الدراما السورية، مجموعة من صور التهاني التي وصلته بمناسبة عيد ميلاده.

همام أيمن رضا يعلن خطوبته بطريقة غير مباشرة

وفاجأ الفنان الشاب جمهوره بنشر صورة معلنًا من خلالها من فتاة تدعى تسنيم كرنبة، ونشر همام صورة ليده مع يد خطيبته مرتديان خاتم الخطوبة معلقًا "هذا هو عيد ميلادي الحقيقي".

وتلقى الفنان الشاب التهاني والتبريكات من جمهوره بمناسبة عيد ميلاده وخطوبته، فيما اعتبر البعض ان الصورة لم تؤكد أو توضح بشكل لافت الخبر.

وهمام رضا هو نجل الفنان أيمن رضا وهو نجم من أصول عراقية لكنه اشتهر وشارك في الدراما السورية التي عرف من خلالها وانطلق منها.

اعمال همام أيمن رضا

بدأ الفنان الشاب مشواره في عالم الفن من خلال عدد من اللوحات التي قدمها في مسلسل بقعة ضوء الذي عرض عام 2010، وقدم بعدها الكثير من الأدوار والشخصيات.

وفي الموسم الرمضاني الماضي شارك همام في مسلسل البيئة الشامي "زقاق الجن" الذي حقق الكثير من النجاح بشخصية لطفي شقيق لطيف وجسد دوره الفنان الشاب حمادة سليم، وتواجد همام في المسلسل إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم أيمن زيدان، أمل عرفة، صفاء سلطان، شكران مرتجى، والفنان الراحل شادي زيدان، والفنان وائل زيدان، سعد مينة، عبدالمنعم عمايري، أمارات رزق وآخرون.

