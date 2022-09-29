هنادي مهنا تستعرض جمالها بإطلالة رقيقة على (إنستغرام)

نشرت الفنانة هنادي مهنا عدة صور جديدة لها من أحدث جلسه تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

وظهرت هنادي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستاناً رمادي اللون، و اعتمدت علي المكياج الترابي.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل :يا اجمل ضحكة في عالمنا – كمية الفوتوشوب الي بلصور تعمي العيون.

يذكر أن آخر اعمال الفنانة كان مسلسل (مكتوب عليا) بطولة أكرم حسني، وشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.