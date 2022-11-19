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هنادي مهنا و خالد صالح يتألقان في مهرجان القاهرة السينمائي

منشور 19 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:02
خالد صالح و هنادي مهنا
خالد صالح و هنادي مهنا

شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهوره صورة جديدة بصحبة زوجته عبر  حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).
وتألقت هنادي مهنا بإطلالة جذابة رومانسية برفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح .

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وعلق أحمد خالد صالح علي الصورة  قائلا : (من العرض العالمي الأول لفيلم ١٩ب ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي).

وتدور أحداث فيلم (١٩ب) حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة، منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شابًا يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها، يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد، والعمل من بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي وغيرهم من الفنانين، وإخراج أحمد عبد الله.

كلمات دالة:هنادي مهناخالد صالح

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