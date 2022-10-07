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هنادي مهنا و أحمد خالد صالح بنفيان انفصالهما بالاحتفال بعيد زواجهما

سهير العابد

سهير العابد

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:16
أحمد خالد صالح و هنادي مهنا
أحمد خالد صالح و هنادي مهنا

احتفل الفنان أحمد خالد صالح بمرور عامين على زواجه من الفنانة هنادي مهنا. ووجه أحمد خالد صالح رسالة إلى زوجته، في ظلعلى عدم ظهورهما سويا في المهرجانات السينمائية والمناسبات العامة مؤخرا.

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ونشر صالح عبر حسابه على موقع (إنستغرام) صورتين مع هنادي مهنا، وكتب: (عيد زواج سعيد يا حبيبتي، أتمنى أن أعيش معك الباقي من حياتي يا كل حياتي).

ولاحقت شائعات الانفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا لفترات طويلة عقب زواجهما، وتم عقد قران الثنائي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قبل إقامة حفل زفافهما بعدها بشهر واحد من العام 2020، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

 

كلمات دالة:هنادي مهنا و أحمد خالد صالح

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