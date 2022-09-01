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هنا الزاهد تعلق على انتشار فيديو تسب فيه معجب

سهير العابد

سهير العابد

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:14
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ردت الفنانة هنا الزاهد، على متداولي فيديو لها يُظهر رفضها التصوير مع أحد معجبيها، وأوضحت هنا الزاهد أن المشهد تمثيلي وليس حقيقيا ومن مسلسل ( حلوة الدنيا .

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ونشرت هنا الزاهد، مقطعي فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، أحدهما من أحد مشاهدها في مسلسل (حلوة الدنيا سكر)، والآخر تقول فيه بانفعال: (قلت مش هينفع، أنتوا.. (تقوم بسبه))، فيرد مصوره: (كتر خيرك يا فنانة).

وعلّقت هنا قائلة: (عشان أخلص من موضوع الفيديو المنتشر، الممثل اللي معايا في المشهد مصوره وبموبايله ومنزلة كأنه حقيقي، أنا مش فاهمة استفدت إيه إنك تطلع حد بطريقة مش حقيقية وتفهم الناس كده، ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر.. وياريت نركز مش أي حد ينزل حاجة تتصدق).

 

كلمات دالة:هنا الزاهد

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