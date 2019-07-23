هنا شيحة تعلن انفصالها عن أحمد فلوكس:(لم يحدث نصيب!)

في أول ردٍّ لها على انفصالها عن الفنان المصري أحمد فلوكس، قالت الفنانة المصرية هنا شيحة إن الطلاق وقع بالفعل من قرابة 3 أشهر، موضحةً أنهما قاما بتصوير قصة (لهفة) من مسلسل (بدل الحدوتة 3)، وهما منفصلان.

وكشفت هنا أن العلاقة بينهما جيدة حيث حضرت معه العرض الخاص لفيلم (الممر) من باب التشجيع لافتةً إلى أنه لا يوجد أية خلافات ولكن الأمور بينهما لم تكن غير متوافقة.

وأرجعت هنا شيحة، سبب انفصالهما لمسألة النصيب فقالت: (لم يحدث نصيب بيننا وسيبنا بعض، ولا يوجد بيننا مشاكل، قررنا الانفصال لأننا لم نكن متوافقين وفكرة الحديث عن خصوصيات الحياة الشخصية أمر ليس بالجيد)



