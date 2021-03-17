هند القحطاني: تبرأت منها عائلتها واٌتهمت بالاستغلال الجنسي

أصبحت هند القحطاني الاسم الأكثر تداولاً حالياً بعد وفاة والدها واعلان عشيرتها أنهم بريئين منها ومن تصرفاتها التي تخالف معتقداتهم.

وكانت هند قد فُجعت منذ عدة أيام بوفاة والدها الذي يُقيم في السعودية حيث وُلدت وعاشت معظم حياتها، وشاركت الخبر عبر حساب سناب شات بمنشور جاء فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون...انتقل أبي الشيخ عبد الهادي القحطاني إلى رحمة الله..إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون...اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ونقهِ من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

بعدها بساعات قليلة تم تداول تصريح من قبيلة آل قحطاني يؤكدون فيهم أنهم يتبرأون من هند وتصرفاتها التي تخالف المعتقدات والدين الإسلامي، واثارت الوثيقة المتداولة جدلاً كبيراً ما بين من اعتبرها غير حقيقة وبين من استنتج أن والدها كان السبب الوحيد لعدم اتخاذ أشقائها هذه الخطوة سابقاً.

بالرجوع لـ تاريخ هند في إثارة الجدل فيوجد في سجلها الكثير من الفيديوهات التي تُعتبر فاضحة وخادشة للحياء العام وكان من بينها:

التطاول على الدين وكُرهها للحجاب!

أكدت هند خلال فترة بقائها في السعودية أنها أٌخبرت على ارتداء الحجاب والنقاب خلال عملها كمدرسة في إحدى الصُرح التعليمية وانها ما إن وصلت لـ أمريكا منذ حوالي الـ 4 سنوات قررت خلع الحجاب بالكامل.

خلال بداية فترة كورونا شاركت هند فيديو علقت فيه أن الماسك أو القناع بذكرها بالنقاب لذلك تكرهه، كما تم تداول تصريح آخر جاء فيه "الله الرحمن الرحيم لا يغضبه أن تكشف إمرأة عن أجزاء من جسدها أو أنها تشيل الحجاب".

استعراض جسدها بملابس فاضحة

مصدر عيش القحطاني هو الإعلانات التي تقدمها عبر تطبيق سناب شات حيث يتابعها أكثر من 5 مليون شخص، وقدمت هند العديد من الإعلانات الخاصة بالملابس النسائية والمشدات التي تستعمل تحت الملابس، كما أنها في إحدى المرات تحدثت عن صدرها بأنه طبيعي أثناء إرتدائها للباس مكشوف من منطقة الصدر بطريقة مبالغة بها.





الاستغلال الجنسي لأطفالها

أثارت هند زوبعة من الجدل بعد أن تم تداول فيديوهات لها وهي تُصور ابنتها من الخلف وسط تعليق الأخيرة في أحد الفيديوهات "لا تصوريني من ورا"، وأوضحت هند وقتها أن ابنتها لم يصدر منها هذا الكلام واتهمت المهاجمين بالجهلة وأطلقت التصريح الشهير "جسدنا ليس بعورة".

قصر هند الفخم ومصدر الأموال

منذ عدة أشهر استعرضت هند قصرها الفخم الذي اشترته في إحدى أغلى الولايات في أمريكا بعد أن كانت تعيش في شقة صغيرة، وآثار مصدرهذه الأموال فضول الجمهور العربي ضمن اتهامات بـ غسيل الأموال.

رقص هند القحطاني

كانت للرقصات التي أدتها هند عبر حسابها في سناب شات نصيب كبير من الانتقادات إلا أن ذلك لم يمنعها من فعل ما تريد من دون الإكتراث لرأي الغير.

عودتها لطليقها كزوجة ثانية

تداولت الصفحات الفنية خلال الأشهر القليلة الماضية خبر مفاده أن هند كانت قد عادت لزوجها ووالد أبنائها الأربعة، إلا أنها نفت الموضوع تماماً وعلقت بـ "لو يخلطو دمي بدمه ما أرجعله" واضافت أنه كان بخيلاً وكانت هي من تدفع الأموال في المستشفيات من أجل ولادتها في كل مرة.

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