هند القحطاني تثير الجدل وتتصدر تويتر بعد حديثها عن الخمور.."يعطي جرأة وسعادة"! (فيديو)

يبدو أن عام 2020 مستمر بالمفاجآت التي لا تنتهي، ومن ضمن هذه المفاجآت التي جعلت الجمهور في حالة صدمة هو الفيديو الذي ظهرت فيه نجمة السوشال ميديا السعودية هند القحطاني وهي تتحدث عن رأيها حول شرب الخمور بطريقة أثارت استفزاز واستهجان المتابعين.

وتصدرت هند القحطاني قائمة الترند على موقع تويتر في السعودية وذلك بعد أن دعا البعض لمقاطعتها وعدم متابعتها من خلال وسم "مقاطعة إعلانات هند القحطاني"، وذلك بعد أن أبدت رأيها حول الخمور في مقطع فيديو ، وقالت: "الواحد يشرب وينبسط.. أنا ماني ضد..كل إنسان حر في حالة أن الشخص يساوي شيء ولا يخالف القانون فأنا ماني ضد".

وأضافت قائلة: "أنا أسال البنات زميلاتي الي يشربون والشباب يعني شو تحسون فيه..فيقولون يعطي جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة"، وأردفت مؤكدة: "والله لو أشرب خمر ويسكي أو واين لا أعرف أسماءها كلها..والله لأصور وأنا أشرب..بس أنا ما أحبه".

المنحلة #هند_القحطاني تحرض على شرب الخمر والمثلية وكل مايغضب الله عز وجل ومن هذا المنطلق نصرة لديننا الاسلامي وحماية لِمجتمعنا وابنائنا من افكار المنحلة خلقاً واخلاقاً ارجو مقاطعة الشركات #السعودية التي تعلن عندها



وامل التفاعل مع هذا التاق👇👇#مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني pic.twitter.com/YaS0KDahUa — سواح(مجموعة انسان) (@2030Swah) December 5, 2020

الجدير بالذكر أن هند القحطاني ناشطة سعودية مقيمة خارج السعودية، ودائمًا ما تحاول استفزاز متابعيها من خلال نشر تصرفات وأسلوب حياة لا يتماشى أبدًا مع الدين ولا حتى مع العادات والتقاليد الشرقية، وفي أغلب الأحيان تتعرض للانتقادات اللاذعة بسبب جرأتها في المحتوى الذي تقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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