هند القحطاني تعلن قائمة المشاهير المرشحين للارتباط بها.. واسم تيم حسن من بينهم!

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني الجدل في الآونة الأخيرة بعد تحدثها عن مواصفات شريك أحلامها، إلَّا أنها زادت العيار هذه المرة بالكشف عن أسماء الشخصيات التي توَّد الارتباط بهم.

شاركت هند القحطاني قائمة بنجوم العرب الذين توَّد الارتباط بهم عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إلَّا أنها قررت حذف القائمة بعد فترة من مشاركتها.

وتضمنت القائمة ممثلين، وشخصيات معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومغنيين، إضافة إلى شخصية رياضية، وهنا نكشف الأسماء:

الممثل السوري تيم حسن مشهور السناب شات عبدالرحمن المطيري نجم السوشيال ميديا السعودي سعد العنزي المطرب الخليجي ماجد المهندس متسابق الرالي يزيد الراجحي

وأثار تواجد اسم الفنان السوري تيم حسن ضمن قائمتها للمشاهير غير المرتبطين موجة من الجدل والسخرية خاصة أنه متزوِّج من الإعلامية المصرية "وفاء الكيلاني"، فعلَّق أحدهم: "مين تيم حسن ؟ الممثل السوري ؟! متزوج طيب مو تقول ماتبي مرتبطين".

كما أن يزيد الراجحي مرتبط كذلك، ما يضع عبدالرحمن المطيري وسعد العنزي وماجد المهندس المتأهلين للنهائي.

وعلَّق أحد المتابعين ساخرًا: "اتوقع ماجد المهندس يلعب ضد سعد العنزي ويزيد ضد عبد الرحمن ويتأهل للنهائي ماجد و ويزيد".

وأشار أحدهم أن العنزي (سمول كابتشينو) الأنسب للقحطاني، وكتب معلقًا: " المطيري مطوع حبتين امه بتجلده 😂 ، يزيد يقولو خاطب ، غيرهم مدري ، سمول يلمح من كم يوم شكله هو ماغيره".

هند القحطاني ومواصفات شريك أحلامها

شاركت هند القحطاني مواصفات فارس أحلامها والتي كانت غريبة للبعض وساخرة، وكان على رأسها العمر من "28 - 40" سنة إذ أن البعض صُدم بأنها ترغب الزواج من شاب في أواخر العشرين بسبب فرق العمر بينها وبينه خاصةً أنها أم لأطفال.

وتابعت القحطاني الحديث عن القائمة الخاصة بها وأضافت: "يحبني ويحب أولادي..حنون رومانسي...مقبول الشكل..مو داخل على طمع...يكون عازب لا زوجة ولا خطيبة ولا حبيبه..أكون الوحيده بحياته...متعلم وله وظيفة".

هند القحطاني تطلب الحب

عبَّرت هند القحطاني عن رغبتها في الارتباط بعد استماعهالـ أغنية نانسي عجرم بعنوان "بدي حدا حبو"، ونشرت منشور جاء فيه: "والله العظيم من جد ابي أحب وأنحب"، من بعدها نشرت سلسلة من المنشورات، جاء فيها: "ترا أنا زي كل البشر فيه رجال مشاهير معجبة جدا فيهم لكن ما أتجرأ واصرح لانو احتمال هنالك نساء بحياتهم واحتمال يكون غير معجب فيا ولا انا ستايله وذوقه او ان شخصيتي ما تعجبه".

وتابعت: "لكن انا كيف اعرف انو هذا الرجل يحبني حب جنوني حب نقي بعيد عن المصالح..ايش رأيكم اذكر قائمة المشاهير العرب غير المرتبطين اللي انا معجبة فيهم عشان اذا في واحد منهم تعجبه شخصيتي يتم التواصل ومن ثم التعارف والحب والارتباط".ش