هند القحطاني تكشف عن رجل أحلامها والجمهور في صدمة من عمره!

هند القحطاني هي الإسم الأكثر تداولاً حالياً بعد أن أعلنت عن رغبتها بالإرتباط والزواج من شخص يقدرها ويحب أولادها.

هند القحطاني شاركت مواصفات رجل أحلامها والتي كانت غريبة للبعض وساخرة، وكان على رأسها العمر من "28 _ 40" سنة… إذ أن البعض صُدم بأنها ترغب الزواج من شاب في أواخر العشرين بسبب فرق العمر بينها وبينه خاصةً أنها أم أطفال.

هند القحطاني تابعت بالحديث عن القائمة الخاصة بها وأضافت "يحبني ويحب أولادي..حنون رومانسي...مو داخل على طمع...يكون عازب لا زوجة ولا خطيبة ولا حبيبه..أكون الوحيده بحياته...متعلم وله وظيفة".

يذكر أن الأمر كان قد بدأ بعد أن كانت هند القحطاني تستمع لـ أغنية نانسي عجرم "بدي حدا حبو" وعبرت من خلال الأغنية عن رغبتها بـ الإرتباط بتعليق جاء فيه "والله العظيم من جد ابي أحب وأنحب"..ومن بعدها شاركت عدة تغريدات كان منها "ترا أنا زي كل البشر فيه رجال مشاهير معجبة جدا فيهم لكن ما أتجرأ واصرح لانو احتمال هنالك نساء بحياتهم واحتمال يكون غير معجب فيا ولا انا ستايله وذوقه او ان شخصيتي ما تعجبه"...

وتابعت هند "ولكن انا كيف اعرف انو هذا الرجل يحبني حب جنوني حب نقي بعيد عن المصالح..ايش رأيكم اذكر قائمة المشاهير العرب غير المرتبطين اللي انا معجبة فيهم عشان اذا في واحد منهم تعجبه شخصيتي يتم التواصل ومن ثم التعارف والحب والارتباط".

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