هند القحطاني تكشف سبب طلاقها لأول مرة

ما يزال موضوع انفصال مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني عن زوجها ووالد أبنائها موضع جدل وتساؤلات، فمتابعيها برغبون بمعرفة الأسباب التي دفتها للانفصال عنه والسفر إلى أمريكا.

هند القحطاني تكشف سبب انفصالها

وتطرَّقت هند القحطاني في مقطع فيديو للحديث عن أسباب انفصالها، بعدما بعثت لها إحدى المتابعات رسالة، كتبت فيها: "هما الرجالة يوم ما يحسون إنه الست متفوقة عليهم في شيء يخافون عليها، لأنهم غير واصلين لها، وأنت عندك الجمال وقوة الشخصية والوظيفة بسهولة ممكن تروحين من إيده وبأسلوبه يطيرك أصلا".

وأعادت القحطاني مشاركة رسالة متابعتها، مؤيدةً كلامها ومشيرةً إلى أن أحد أسباب انفصالها عن زوجها هي فارق التعليم بينهما، فهي كانت جامعية بينما كان هو حاصلًا على شهادة الثانوية.

وقالت: "جاتني تعليقات كتير عن الموضوع ده، قبل انفصالي بوالد معاذ والأيام السودا اللي عيشتها، والله اللي ذكرته نقطة في بحر، فأنت صادقة، هو كان تعليمه ثانوي وأنا تعليمي جامعي، فمثل ما قلتي.. هذا الشيء فعلا بيخلي المرأة تعاني، لأن الراجل بيقول إنه بيحافظ عليكي فيخليكي في قوقعة".

هند القحطاني ترفض الرجوع إلى طليقها

وحول احتمالية عودتها لزوجها السابق ووالد أبنائها رؤى ومعاذ، شددت إلى أنها لا تقكر بالموضوع نهائيًا بسبب عدم تواجد الحب بينهما، وقالت: "والله إني أكره أن أعود له مثلما أكره أن أقذف في النهر، يعني ما في حب وأنا مستحيل أقدر أعيش مع رجل بدون حب فكيف أرجع له".

شائعات حمل هند القحطاني

في وقت سابق، تصدر هاشتاغ "حامل هند القحطاني " موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وبات الأعلى تداولًا؛ ما أثار التساؤلات حول صحة الموضوع.