خبر وفاة هند القحطاني يتصدر الترند.. وهذه الحقيقة

تصدر هاشتاغ "وفاة هند القحطاني " قائمة الأعلى تداولًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مُثيرًا بذلك التساؤلات حول حقيقة الأمر وما إذا كانت الأخبار صحيحة.

حقيقة وفاة هند القحطاني

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ، وانقسموا بين مصدق ومكذب، إلَّا أن القحطاني خرجت عن صمتها ونفت الشائعات المتداولة، ونشرت لقطة شاشة للهاشتاغ، وكتبت: "ماني بميتة..قاعدة على قلوبكم".

وتابعت: "والله ضحكني الترند.. المجنون اللي كتبه ما شاف سناباتي".

وبالنظر إلى حساب القحطاني في "سناب شات"، شوهدت وهي تقود السيارة مُرتديةً توب أسود بأكمام من الشيفون الأسود الشفاف، ونسَّقته بتنورة رمادية طويلة،في حين أسدلت شعرها على جانبي كتفها، وتزيَّنت بقلادة عريضة التفت حول رقبتها.

وأجرت القحطاني إعلانًا تجاريًا لمجموعة من العطور، واستمتعت بوقتها برفقة الأصدقاء في إحدى المطاعم.

أول ظهور لـ هند القحطاني بعد عملية تجميل أنفها

وقبل عدة أسابيع، أطلت القحطاني على متابعيها لأول مرة بعد الغياب الطويل، وألمحت أنها توَّد الظهور رغم أن نتائج عملية تجميلها لم تصل للشكل المرجو، وكتب: "من صحيت والشيطان يوزني.. يقول يا مرررره خلاص اطلعي على الجمهور ترى طولتي ما طليتي على محبينك بطلتك البهية".

وبعد إثارة حماس متابعيها، أطلَّت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على "سناب شات"، لافتةً إلى أنها تشعر بالخجل من الظهور بعد الغياب الطويل، كما تشعر أنها ما تزال غير مستعدة لهذه الخطوة، إذ توَّد أن ينبت شعرها وحاجبيها المزروعين".

وأوضحت أن شكل أنفها النهائي هو الظاهر في الفيديو، بينما لم ينبت شعرها بعد إذ يحتاج على أقل تقدير عامًا كاملًا، وقالت: "أكيد إنكم تتحرون النتيجة بالنسبة لخشمي هذا هو، بالنسبة لشعري لسه قال الدكتور كل اللي زرعوه يطيح كله وينبت بعد 3 أشهر، وفعلا صرلي 4 شهور بدا يطلع، أعتقد بعد سنة تطلع النتيجة".