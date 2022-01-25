هند القحطاني وابنتها رؤى ترتديان الحجاب.. "أشبه أمي اقسم بالله"!

تُعرف نجمة السوشيال الميديا السعودية هند القحطاني بتجاوزها الحدود الحمراء بما يخالف أعراف وتقاليد المجتمع الشرقي، فمرة تظهر بلباس جريء مستعرضةً مفاتنها ومرة تظهر خلفها مشروبات كحولية.

ورغم الذي سبق، فقد فاجأت هند القحطاني متابعيها حينما أطلَّت مُرتديةً حجابًا كاملًا بعدما تخلَّت عنه سابقًا، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها بابنتها رؤى عبر حسابها على "سناب شات" مُرتديةً حجابًا رماديًا مغطيةً شعرها ورقبتها بالكامل، بينما رؤى ارتدت شالة مع الكشف عن غرتها الأمامية.

وقد شبَّهت هند القحطاني نفسها بالحجاب بوالدتها، حيث قالت متساءلة: "اقسم بالله اني اشبه بأمي، نسخة أي والله".

وتابعت: "ترى أمي دايم في البيت تحب تتحجب، أصلًا هي تلبس شيلة وشعرها يبين إذا راحت مكان، بس في الغالي في البيت تحب تتحجب عشان ترتاح".

وأوضحت القحطاني أن تصرفاتها وحركاتها تشبه والدتها، فوالدتها معروفة بحركة سحب الحجاب لأسفل صدرها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو هند القحطاني، وركزوا على فكرة أن والدتها تتحجب كاملًا في البيت بينما تظهر شعرها في الخارج، فعلَّقت إحدى المتابعات: "اذ طلعت امي تتحجب ويطلع شعرها والبيت تتحجب كيف جات كذا واهلك مايخلونك تلبسين عباءه كتف وش هالتناقض".

وعلَّقت أخرى: "ياشيخه تحجبي انتي على امك وفكينا بلاش تناقض امي تتحجب بالبيت وبرا البيت تتحجب وشعرها باين .. كيف بالله كيف".

وأضافت إحداهن: "مو كافي سمعتها اللي مثل ويهها،،تبي تشوه سمعة امها،،اعوذ بالله".

وكتبت إحداهن مثنية على جمال القحطاني بالحجاب: "طالعه قمر بالحجاب ما شاء الله جميلة جداً".

