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ناشط سعودي يكشف وظيفة هند القحطاني الحقيقية.. والمتابعون يكذبونه!

منشور 19 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:11
هند القحطاني
هند القحطاني

ادعى ناشط سعودي أن نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني تعمل طباخة في قصر سيدو أميركية، بعد استعراض ممتلكاتها وقصرها الفاخر وسيارتها الفارهة.

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ونشر الناشط السعودي مقطع فيديو يكشف فيه وظيفة هند القحطاني ويطلب من متابعيها عدم تصديقها، وقال: "هذي بدون ذكر أسماء من مشهورات السناب شات في أمريكا على أنها في قصر ومرتاحة وعلى أنها عندها خير بس هي ضيقة لا يعرفها إلَّا الله".

وتابع: "بس تبين للناس إنها مبسوطة. القصر هذا، هي كانت تصور وحدة أمريكية مع بناتها. على أنهم صديقاتها وادعت إن البنات صديقات بناتها. طلعت العكس".

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وأضاف :"هذه الأمريكية صاحبة القصر. اللي جابت هذه السيدة المشهورة على إنها طباخة وعيالها معها. وساكنة معها في هذا القصر".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع ادعاءات الناشط السعودي، فكتبت إحداهن ساخرة: "انا مايفقع تسبدي غير ذا المصادر مسوي كونان ، ياخي اترك الناس بهمه انتم شككككووو واذا فضحت له امر قام يقول ستر المسلم".

وتابع آخر: " السخط وعذاب وتحولت بنت لحيوان والي صار صنم والي صار تراب بس عشان نخاف من الله ونلتزم".
وأضاف آخر: "الله هي عايشه حياتها بالطول و العرض و هذيل مشغولين ف حياتها، الله لا تبلانا".

كلمات دالة:هند القحطانينجومفنشهرةسوشيال ميدياسناب شات

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