ناشط سعودي يكشف وظيفة هند القحطاني الحقيقية.. والمتابعون يكذبونه!

ادعى ناشط سعودي أن نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني تعمل طباخة في قصر سيدو أميركية، بعد استعراض ممتلكاتها وقصرها الفاخر وسيارتها الفارهة.

ونشر الناشط السعودي مقطع فيديو يكشف فيه وظيفة هند القحطاني ويطلب من متابعيها عدم تصديقها، وقال: "هذي بدون ذكر أسماء من مشهورات السناب شات في أمريكا على أنها في قصر ومرتاحة وعلى أنها عندها خير بس هي ضيقة لا يعرفها إلَّا الله".

وتابع: "بس تبين للناس إنها مبسوطة. القصر هذا، هي كانت تصور وحدة أمريكية مع بناتها. على أنهم صديقاتها وادعت إن البنات صديقات بناتها. طلعت العكس".

وأضاف :"هذه الأمريكية صاحبة القصر. اللي جابت هذه السيدة المشهورة على إنها طباخة وعيالها معها. وساكنة معها في هذا القصر".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع ادعاءات الناشط السعودي، فكتبت إحداهن ساخرة: "انا مايفقع تسبدي غير ذا المصادر مسوي كونان ، ياخي اترك الناس بهمه انتم شككككووو واذا فضحت له امر قام يقول ستر المسلم".

وتابع آخر: " السخط وعذاب وتحولت بنت لحيوان والي صار صنم والي صار تراب بس عشان نخاف من الله ونلتزم".

وأضاف آخر: "الله هي عايشه حياتها بالطول و العرض و هذيل مشغولين ف حياتها، الله لا تبلانا".