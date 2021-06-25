هند صبري تتسلم شارة و شهادة نوبل للسلام

تسلمت النجمة هند صبري، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شارة وشهادة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي، حسب موقع في الفن.

جاء تسلم هند صبري للشارة والشهادة تقديرا لتفانيها وعملها ومساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

و قالت هند صبري، أثناء تسلمها الجائزة في مقر المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في القاهرة: (مبروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال عملهم على توفير حياة أفضل للناس، ومنحنا عالمًا أفضل، عالم خال من الجوع. أنا فخورة لأني جزء من هذه الأسرة).

وأضافت: (أفكر اليوم في جميع الناس الذين قابلتهم والذين يعملون مع برنامج الأغذية العالمي، سواء في مخيمات اللاجئين، أو في مكاتب البرنامج في العديد من البلدان التي زرتها. إن هذه الجائزة لنا جميعًا، خاصة للرجال والنساء الذين اختاروا خدمة المحتاجين على مدار 24 ساعة يوميًا. وأيضاً لكل من يقومون بإيصال الغذاء كل يوم براً وبحرا وجوا).

وتابعت: (عندما بدأت العمل مع برنامج الأغذية العالمي منذ سنوات، كانت المنطقة مختلفة، ولم أعتقد أبدًا أننا سنشهد هذا القدر من الاحتياج والحزن والخسارة الذي شهدناه خلال السنوات الماضية، وآمل أنه في يوم من الأيام لن يقلق أحد بشأن حصوله على وجبته التالية. وبصفتي سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من 12 عامًا حتى الآن، أشعر بالفخر الشديد بأنني أنتمي إلى هذه الأسرة).

يذكر أن هند صبري عُينت كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2010. وقامت قبل تعيينها وطوال فترة عملها مع البرنامج بزيارة عمليات برنامج الأغذية العالمي في مصر وتونس والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وبنجلاديش.

أما فنيا، انتهت النجمة هند صبري من تصوير مسلسلها (البحث عن علا)، والمقرر أن يعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه قريبًا ويرصد الفيلم من خلال شخصية علا عبد الصبور التي تجسدها هند صبري التغييرات الاجتماعية التي طرأت فى الـ10 السنوات الأخيرة.

مسلسل (البحث عن علا) بطوله هند صبري وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهاني عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوي ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.