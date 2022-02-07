هند صبري تكشف في "تفاعلكم" أسباب إخفاء عائلتها.. وهذا رأيها بعمليات التجميل

أطلَّت الفنانة التونسية هند صبري في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي في فقرة "25 سؤالًا" التي أجابت فيها عن مجموعة من الأسئلة المهنية والشخصية.

هند صبري وفنانتها المفضلة

وحينما سئلت الفنانة التونسية حول الفنانة التي تعجب بتمثيلها وتراه مبهرًا، كان جوابها الفنانة الأمريكية ميريل ستريب، أما على المستوى العربي فاختارت من الزمن القديم فاتن حمامة وسعاد حسني، أما في الوقت الحالي منى زكي ومنة شلبي وغادة عبدالرازق.

هند صبري وقضية توَّد تناولها في أعمالها

أما بشأن القضايا التي تؤَّد تناولها في أعمالها، أجابت قضية الحضانة بعد الطلاق.

هند صبري ورأيها بالتمثيل بعمر صغير

وكشفت هند أن التمثيل في عمر صغير للأطفال ليس بالأمر الجيد، خاصة أنها امتهنت التمثيل بعمر الـ14 عامًا، وأوضحت أن ذلك لا يعد خيارًا جيدًا للتطور الطبيعي والنمو العقلي للطفل. وأشارت أنها لن تسمح لواحدة من بناتها بامتهان التمثيل في سن صغير.

هند صبري وسبب إخفاء عائلتها عن وسائل الإعلام

حول هذا الموضوع، لفتت صبري أنها لا تخبئ عائلتها بل لا تظهرهم، وأشارت أن الفرق الكبير فعائلتها لم يطلبوا منها الظهور على وسائل الإعلام ما يعني أنها لا تخبئهم، لكنها لا تريد أن يكون في بالهم الظهور، وقالت: "مش بخبيهم بس ما بظهرهم، هما ما طلبوش يظهروا حخبيهم إزا هما طلبوا يظهروا وأنا مش عايزة، لا أنا بخبيهم ولا بظهرهم".

وأوضحت أنها لا تتعامل في البيت على أساس أنها ممثلة تحت الأضواء، وتعتبر ذلك صحيًا لها ولأسرتها.

رأي هند صبري في حملة "Me Too"

أوضحت هند رأيها بشأن حملة "Me Too" التي أطلقت من أجل المتحرشين، فهي لا تعتبر أحد داعميها، لكنها ترى من الجيد منح المرأة القوة للوقوف أمام متحرشها وكل من يستغل ضعفهم وطموحهم.

هند صبري والتجميل

كشفت صبري أنها لم تجرِ أي عملية تجميل في وجهها فهي غير مقتنعة أنها تناسبها، لكنها ليست ضد عمليات التجميل وترى أن الكثير من الممثلات يبدون رائعات بعد خضوعهن لعمليات تجميل.

ولم تنفِ فكرة خضوعها لعملية تجميل مستقبلية، لكنها تحاول تقبل تجاعيدها ولا ترغب الوصول لمرحلة ترفض فيها خطوط الزمن البادية على وجهها.