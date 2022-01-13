هند صبري في جلسة تصوير كلاسيكية برعاية Gucci

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع (إنستغرام).

وظهرت هند صبري مرتدية فستان أسود قصير من تصميم Gucci يبلغ سعره 4,500 دولار أي 70,734 جنيه.

من جهة أخرى، من المقرر أن تبدأ منصة (نيتفليكس) يوم 3 فبراير /شباط المقبل في عرض حلقات مسلسل (البحث عن علا) للفنانة هند صبري.

يذكر أن شخصية علا عبد الصبور سبق وأن قدمتها هند صبري في مسلسل (عايزة أتجوز) الذي تم عرضه في 2010، وأنتهى بزواج علا من العريس الأخير الذي جسد شخصيته هاني عادل، وفي (البحث عن علا) تبدأ الأحداث بإعلان الزوج رغبته في الحصول على الطلاق من زوجته، لننتقل إلى مغامرة جديدة نرى فيها شخصية (علا) في حياة مختلفة.