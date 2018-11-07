هيا الشعيبي

انتشرت الفترة الماضية قصة الممثل الكويتي عبدالله بهمن الذي عرض على الفنّانة المصرية ياسمين صبري الزواج من خلال مقطع فيديو من باب المزاح والفكاهة، وجاءت ردة فعل ياسمين على الأمر من خلال حظره من موقع التواصل حتى لا تتابع أو تشاهد أي شيء يخص هذا الموضوع.

وفيما بعد، تدخلت الفنّانة الكويتية هيا الشعيبي التي ساندت مواطنها بهمن من خلال مقطع فيديو بكلمات غزل كالتي تقولها الأم في ولدها، وعلّقت: "ايش قصة هالمصرية اللي قاموا عليك؟ انت جميل، حاصلها يا ولد الكويت ممثل وكويتي وجميل وولدنا".

الجدير بالذكر أن الكثير من الانتقادات وُجّهت لطريقة بهمن الساخرة في طلب الزواج من صبري والتعليقات المزعجة، لذا خرج في إحدى مقاطع الفيديو وبرر أنه طلب الزواج من ياسمين صبري بقصد المزاح ليس إلاّ، وأوضح أنه عندما ينوي الزواج بشكل جدي فهو يعرف ما هي العادات والتقاليد المتبعة واللازمة لطلب يدها لبيت الزوجية.