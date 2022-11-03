هيا مرعشلي تكشف السبب الحقيقي لغيابها دراميا

عبر خاصية (ستوري) و على حسابها الخاص على (إنستغرام)، كشفت الفنانة السورية هيا مرعشلي أن سبب قلة أعمالها الفنية خلال السنوات الماضية يعود لرفضها تقديم أعمال فنية لا تضيف لها.

و قالت هيا :(إذا مش قادرين نقدم شي بفيد، ما نقدم شي بضر، أقل شي، منى وجر، وهاد سبب غيابي الحقيقي). وأضافت (مع احترامي لكل المشاريع الفنية يلي عم تنعرض علي، بس للأسف، أزمة كتابة نصوص حقيقية، يمكن صار لازم نحن نكتب شو بدنا نقول).

يذكر أن آخر ما قدمته هيا مرعشلي منذ كان مسلسل (قيد مجهول) عام 2021. و المسلسل بطولة باسل خياط، عبد المنعم عمايري، نظلي الرواس، إيهاب شعبان، جيانا عنيد، تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي وإخراج السدير مسعود.