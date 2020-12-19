هيثم سعيد يطرح أحدث كليباته (حلوه عنيه)

طرح المطرب هيثم سعيد كليب أغنيته الجديدة (حلوة عنيه) التي انتهى من تصويرها مؤخراً في لبنان، مع المخرج فادي حداد الذي ركز في هذا العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة.

الفيديو يحتوي قصة رومانسية بين هيثم وحبيبته ضمن مغامرات شيقة توزعت بين الطيران في سماء لبنان وتسلق الجبال وغيرها من النشاطات الترفيهية.

(حلوه عنيه) كلمات محمد الغنيمي، الحان احمد ابو زيد، توزيع كريم أسامة، ميكس وماستر ماهر صالح.

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يذكر أن أخر ألبومات الفنان المصري هيثم شاكر كان "معرفة قديمة" والذي ضم 12 أغنية من بينها أغنية "ماتوصونيش" والتي كانت من كلمات الشاعر أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى أما توزيع فكان لـ شريف مكاوي، أما أغنية "لحقتيني " فكانت من كلمات نادر عبدالله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع لـ أحمد إبراهيم، وكان هنالك أغنية "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوي.

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