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هيدي كريم و ابنها في الظهور الأحدث و الشبه بينهما لا يصدق!

سهير العابد

سهير العابد

منشور 13 آب / أغسطس 2022 - 02:48
هيدي كرم
هيدي كرم

خطف (نديم) نجل الفنانة هيدي كرم، الأضواء في أحدث ظهور له مع والدته عبر السوشيال ميديا.

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ونشرت هيدي، الصورة عبر حسابها على إ(نستغرام)، وعلقت: (حبي الأول والأخير.. أكبر إنجاز لي، أعظم نعمة).

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: (شبهك جدا سبحان الله، كأنكم أخوات، ما شاء الله قمرين، ربنا يخليهولك، قد إيه شبهك، شبهك أوي، شبهك ما شاء الله، ما شاء الله ده كأنه انت)

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة كان مسلسل (الاختيار 3 - القرار) في رمضان الماضي، مع النجوم ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، وصبري فواز وغيرهم، من إخراج بيتر ميمي.

كلمات دالة:هيدي كرم

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