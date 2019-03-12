هيفاء وعمرو دياب ودينا الشربيني أبرزهم.. نجوم يعيشون علاقات عاطفية "غامضة"

يلجأ عدد كبير من نجوم الفن إلى إخفاء علاقاتهم العاطفية والخاصة عن أعين الإعلام، لكونهم يعتبرون هذا ملك لهم، فيما تخترق "الميديا" الحياة الشخصية للبعض منهم تحت زعم "الشهرة"، وأنها ضريبة لابد أن يدفعونها.

ولكن، هناك نوع ثالث من الفنانين يقيمون علاقة غير واضحة المعالم، بمعنى أنها "غامضة"، فلا هم مرتبطين رسميًا ولا هم أعلنوا زواجهم للجمهور.

وكان آخر هذه النوعية من الفنانين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، التي تثار حولها الشائعات هذه الأيام وأنها مرتبطة أو ستتزوج من مدير أعمالها الملحن المصري محمد الوزيري، وهذه العلاقة تعيد للأذهان العلاقة غير المفهومة والأشهر في مصر والوطن العربي وهي علاقة النجم المصري عمرو دياب ومواطنته دينا الشربيني.

ويرصد "البوابة" أبرز النجوم الذي يقيمون علاقات عاطفية غير واضحة المعالم، إضافة إلى توجيه السؤال لأطباء نفسيين ليفسروا هذه الظاهرة من وجهة نظرهم.

عمرو دياب ودينا الشربيني

يمر عامان ونص العام، على انتشار أقاويل حول علاقة النجم المصري عمرو دياب ومواطنته الفنانة دينا الشربيني، ومنذ هذا التوقيت، وهما لا يتركان مناسبة إلا ويعلقان على الأمر بالنفي بطريقة ساخرة أو بممازحة لجمهوره.

ولكن منذ أكتوبر 2017، بدأت علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني تأخذ منحنى آخر، بعد ظهورها في حفلاته بشكل مستمر، وانتشار مقطع فيديو من عيد ميلاده وهي تدخل بصحبته لمكان إقامة الحفل، وظهرت بجواره في العديد من الصور، وهو ما جعل البعض يتساءل عن طبيعة العلاقة الغامضة، وحتى الآن لا توجد إجابة شافية حولها.

دينا الشربيني و عيد ميلاد عمرو دياب pic.twitter.com/w1Gs9PRfYz — TRIKA (@MahmoudRashed_) October 11, 2017

هيفاء وهبي ومحمد وزيري

أثار الملحن المصري محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل برسالة رومانسية وجهها لهيفاء بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف 10 من مارس الجاري.

ونشر الوزيري، صورة لهما وأرفقها بـ"إيموشن قلب"، وعلق عليها قائلًا، "أيام كتير عدت عالصورة دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجة منها الحلو ومنها اللي مش حلو".

وأضاف: "وقدرنا نعديه بس بتفضل حاجة واحدة بتهون كل ده.. ضحكتك اللي بتنور الدنيا كل سنة وإنتي أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي".

وتثير هذه العلاقة الغامضة جدلًا واسعًا، إذ وصل الأمر إلى ترديد البعض أنباء عن زواجهما سرًا، ولم تؤكد هيفاء أو وزيري، تلك الأنباء أو نفيها، وتكهن الجمهور بأن هناك علاقة حب تجمع الوزيري بهيفاء منذ نحو عامين، وبالتحديد منذ الاحتفال الذي أقامه الأول، لعيد ميلاد النجمة اللبنانية.

ايام كتير عدت عالصوره دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجه منها الحلو ومنها اللي مش حلو و قدرنا نعديه بس بتفضل حاجه واحده بتهون كل ده ..ضحكتك اللي بتنور الدنيا...كل سنه وانتي احلي واطيب قلب قابلته في حياتي #هيفاء_وهبي #HaifaWehbe pic.twitter.com/mcjxXOdAOR — Muhammad Waziry (@WaziryMuhammad) March 9, 2019

نجوم حياتهم مغلفة بالسرية

يوجد العديد من النّجوم الحاليين الذين لديهم رغبة واضحة في إبعاد حياتهم الخاصّة عن وسائل الإعلام، منهم المطرب اللبناني وائل كفوري الذي تزوّج بسريّة تامّة وحتّى الآن لم تظهر زوجته وابنته في وسائل الإعلام.

نفس الأمر حدث مع المطرب المصري تامر حسني، الذي تزوّج في سريّة تامّة من الفنّانة المغربيّة بسمة بوسيل، ولكنه عاد ونشر خبر الزّواج بعد أشهر عبر صفحته على فيس بوك، وهو حالياً يبقي حياته الخاصّة بعيدة عن وسائل الإعلام.

وتعدّ حياة النجم الإماراتي حسين الجسمي، الخاصة بعيدة كل البُعد عن وسائل الإعلام، ويسير على خُطاه النجم العراقي ماجد المهندس، وكذلك الحال مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الذي يحاول البعض اختراق حياته الخاصة نظرًا لما يتمتع به من شعبية كبيرة في الوطن العربي.

على نفس المنوال ترفض شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، التّطرق لتفاصيل زواجها وطلاقها من متعهد الحفلات الفنية يوسف حرب الذي أثار جدلًا طويلًا على السّاحة الفنيّة، ومثلها نجوى كرم، تأتي النجمة اللبناني إليسا، كأبرز الفنانات اللاتي تحتفظن بتفاصيل حياتها الخاصّة لنفسها.

وتعليقًا على ذلك يقول الطبيب المصري جمال فرويز استشاري الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب، إن إخفاء العلاقة عن الجمهور شأن يخص كل شخص سواء كان فنانًا أو شخصًا عاديًا، لافتًا إلى أن البعض منهم يقصد ترك العلاقة غامضة بغرض أن يكون حديث المعجبين والمعجبات، ووسائل الإعلام، والبعض الآخر يرى أن هذا أمر يخصه، فربما إعلان زواجه من فلانة يقلل من جماهيريته، مثلًا.

ولفت في تصريح خاص لـ"البوابة" إلى أن البعض يعتبر البوح بهذه العلاقة اعترافًا منه بأنه مفروض عليه أن يكون ملك لغيره.

ورفض "فرويز"، التعليق على حالة فنان بعينها، مشيرًا إلى أن بعضهم يكون لديه تخوف من الارتباط الجاد حتى لا يخسر فنّه الذي يحتلّ المكانة الأولى في حياته.

للمزيد من اخبار الفن: